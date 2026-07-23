Apple тестирует iPhone с самым большим дисплеем в истории

Apple разрабатывает прототип смартфона с экраном диагональю от 6,96 до 7 дюймов. Об этом сообщил китайский инсайдер Digital Chat Station.

Пока неизвестно, какая именно модель получит такой дисплей. По предварительным данным, речь может идти о будущем iPhone 20 Pro Max, однако эта информация пока не подтверждена.

Компания постепенно увеличивает размеры экранов своих флагманских смартфонов. Первым устройством Apple с дисплеем диагональю 6,9 дюйма стал iPhone 16 Pro Max, а аналогичный экран сохранился и в iPhone 17 Pro Max.

Ранее журналист Bloomberg Марк Гурман сообщал, что Apple может отказаться от названия iPhone 19 и представить линейку iPhone 20 в 2027 году — к 20-летию выхода первого iPhone.

По данным источников, модели iPhone 20 Pro и iPhone 20 Pro Max также могут получить экран с четырьмя изогнутыми сторонами вместо традиционного плоского дисплея. Официального подтверждения этой информации компания пока не предоставляла.