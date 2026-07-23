Школьники Туркменистана завоевали 4 медали на математической олимпиаде в Шанхае

Школьники из Туркменистана завоевали одну серебряную и три бронзовые медали на 67-й Международной математической олимпиаде (IMO-2026), которая прошла с 10 по 21 июля в Шанхае.

В соревнованиях приняли участие 685 школьников из 119 стран. Туркменистан представляли шесть учащихся.

Серебряную медаль завоевал ученик 12-го класса средней школы №40 Ёлётенского этрапа Марыйского велаята Агаперман Бердымурадов.

Бронзовыми призерами стали ученик 12-го класса специализированной средней школы №49 Ашхабада с углубленным изучением математики и английского языка Бегенч Акмырадов, ученик 12-го класса специализированной средней школы №86 Ашхабада с углубленным изучением английского языка, химии и биологии Мяликша Мейлисмурадов, а также ученик 10-го класса этой же школы Хемра Гурбанов.

Как отметили в Министерстве образования Туркменистана, участие школьников в международных предметных олимпиадах является частью работы по развитию их способностей, поддержке научной и творческой деятельности, а также подготовке талантливой молодежи.