Франция первой в ЕС запретила соцсети для детей младше 15 лет

Французский парламент одобрил закон, запрещающий детям младше 15 лет пользоваться социальными сетями. После вступления документа в силу Франция станет первой страной Европейского союза, внедрившей такое ограничение.

21 июля законопроект поддержали обе палаты парламента — Сенат и Национальное собрание. Теперь документ должен подписать президент Франции Эммануэль Макрон (он сам выступил инициатором этой меры) и одобрить Конституционный совет.

Запрет начнет действовать с 1 сентября и будет распространяться на новые аккаунты детей и подростков младше 15 лет. Уже существующие учетные записи этой возрастной категории должны быть закрыты до 1 января 2027 года.

Социальные сети также обяжут проверять возраст пользователей с помощью механизмов, одобренных французским регулятором по защите персональных данных. При этом штрафы для подростков и их родителей законом не предусмотрены.

Франция стала второй страной в мире, принявшей подобные ограничения. Первой в конце 2025 года аналогичный запрет ввела Австралия. В настоящее время власти Евросоюза также разрабатывают собственный законопроект, регулирующий доступ детей к социальным сетям.