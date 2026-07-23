Туркменские артисты удостоились наград музыкального фестиваля в Южной Корее

Представители Туркменистана приняли участие в международном песенно-музыкальном фестивале «Культурное путешествие по Великому Шелковому пути с песней «Ариран»». Мероприятие прошло с 16 по 18 июля в Республике Корея в рамках Международных дней дружбы.

По итогам выступлений туркменские артисты были удостоены памятных наград.

Туркменистан на фестивале представили старший преподаватель Туркменской национальной консерватории имени Майи Кулиевой Б. Гайыпов и артист культурного центра Чарджевского этрапа Лебапского велаята А. Джумаев. Их выступления были отмечены организаторами специальными памятными знаками.

Фестиваль был посвящён культурному обмену между странами Великого шелкового пути.