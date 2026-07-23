Морган Роджерс стал игроком «Челси» и самым дорогим английским футболистом в истории

Лондонский «Челси» приобрел 23-летнего английского полузащитника Моргана Роджерса из бирмингемской «Астон Виллы». Согласно данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 117 млн фунтов (137 млн евро). Контракт футболиста рассчитан до 2033 года.

Эта сделка стала самой дорогой покупкой в истории «Челси». В первую пятерку рекордных приобретений лондонцев также входят Энцо Фернандес (121 млн евро), Мойсес Кайседо (116 млн евро), Ромелу Лукаку (113 млн евро) и Кай Хавертц (100 млн евро).

Кроме того, Роджерс теперь самый дорогой английский футболист в истории. Он превзошел результат Эллиота Андерсона, за которого «Манчестер Сити» недавно в начале июля заплатил 116 млн фунтов.

Как сообщает The Times, долгое время главным претендентом на игрока был лондонский «Арсенал», однако клуб не решился выплатить запрашиваемую сумму.

В прошедшем сезоне английской Премьер-лиги (АПЛ) Роджерс сыграл 37 матчей, в которых забил 10 голов и оформил шесть результативных передач. В составе сборной на чемпионате мира-2026 он провел шесть игр и сделал одну голевую передачу (в полуфинальном матче с Аргентиной).

Текущим летом расходы «Челси» на трансферном рынке уже достигли 256,7 млн евро. Помимо Роджерса, состав лондонцев пополнили:

Итальянский защитник Марко Палестра («Аталанта») — 57 млн евро;

Португальский вингер Джиованни Куенду («Спортинг») — 50 млн евро;

Бразильский защитник Деннер («Коринтианс») — 10 млн евро;

Казахстанский нападающий Дастан Сатпаев («Кайрат») — 2,4 млн евро.

Свой первый матч в сезоне АПЛ 2026/27 «Челси» сыграет 24 августа на выезде против «Фулхэма». В еврокубковых турнирах нового сезона команда участвовать не будет.

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