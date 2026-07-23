«Мона Лиза» без билета: Samsung готова заменить Лувр своими телевизорами
Samsung расширила каталог сервиса Art Store, добавив в него 34 цифровых произведения искусства из коллекции Лувра. Теперь пользователям совместимых телевизоров доступны 51 работа музея, среди которых — картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза».
Art Store — подписочный сервис Samsung, позволяющий отображать на экране телевизора произведения искусства и фотографии. Его библиотека насчитывает более 5 тысяч работ из музеев и галерей разных стран. Сервис доступен более чем в 115 странах. Компания сотрудничает с более чем 800 художниками.
Новые произведения доступны владельцам телевизоров Samsung 2025 модельного года Neo QLED 8K, Neo QLED 4K, The Frame, The Frame Pro, Q8F, Q7F и The Movingstyle. Также сервис поддерживается всеми телевизорами Samsung 2026 года с панелями Micro RGB, OLED, Neo QLED и Mini LED.
Среди OLED-моделей доступ к Art Store получили международная версия Samsung S95H и европейская версия Samsung S99H.