Килиан Мбаппе стал лицом EA Sports FC 27

Компания Electronic Arts представила обложку футбольного симулятора EA Sports FC 27, главным лицом которой стал нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе.

Изображение опубликовано на странице компании в социальной сети X с подписью:

«Вернулся на обложку. Снова готов к игре».

Полноценная презентация новой игры состоится вечером 23 июля.

Для 27-летнего футболиста это первое появление на обложке серии со времен FIFA 23, когда он выступал за «Пари Сен-Жермен». До этого Мбаппе также был лицом FIFA 21 и FIFA 22.

После завершения сотрудничества Electronic Arts с Международной федерацией футбола в 2022 году FIFA 23 стала последней игрой серии под прежним названием. Последующие выпуски выходят под брендом EA Sports FC.

На чемпионате мира 2026 года Мбаппе завоевал «Золотую бутсу», забив 10 мячей и отдав четыре голевые передачи в восьми матчах. Он стал первым футболистом в истории, которому удалось стать лучшим бомбардиром двух чемпионатов мира — в 2022 и 2026 годах.