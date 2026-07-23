Игрокам сборной Аргентины грозит длительная дисквалификация за драку после финала ЧМ

Международная федерация футбола (ФИФА) открыла официальное дисциплинарное расследование по факту драки, произошедшей сразу после завершения финального матча чемпионата мира 2026 года. В финале сборная Аргентины уступила Испании в дополнительное время со счетом 0:1.

Инцидент на поле начался с того, что аргентинский защитник Науэль Молина ударил пробегавшего рядом капитана испанцев Родри. Тот резко остановился и пошёл разбираться.

Испанский защитник Эрик Гарсия подбежал, чтобы заступиться за своего капитана и разнять игроков. В этот момент в конфликт ворвался полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес. Он агрессивно схватил Эрика Гарсию за горло, а затем повалил на газон подбежавшего Гави.

Кроме того, внимание ФИФА привлек эпизод с участием члена тренерского штаба аргентинской сборной Роберто Айялы, который попытался нанести удар испанскому полузащитнику Дани Ольмо.

После матча в ряде СМИ распространилась ошибочная информация о том, что ФИФА отменила красную карточку Леандро Паредеса и убрала упоминание об этом с протокола матча. Однако выяснилось, что арбитр встречи Славко Винчич фактически и не показывал ему красную.

Путаница возникла из-за ошибки в технической системе вещания и протоколе для комментаторов, куда изначально внесли запись о прямом удалении. Позже эту запись удалили для соответствия официальному рапорту судьи, в котором у Паредеса остался лишь «горчичник», полученный в основное время игры.

Тем не менее, это не освобождает игроков от ответственности. Дисциплинарный комитет ФИФА назначил специального прокурора по этике для изучения видеозаписей потасовки.

Поскольку действия Паредеса зафиксированы видеокамерами, футболисту грозит дисквалификация на несколько месяцев в официальных матчах за национальную сборную. Санкции также могут быть применены к Молине и ассистенту тренера Айяле.

Аргентинцы являются трехкратными чемпионами мира. Они обыгрывали Нидерланды в финале ЧМ-1978, ФРГ на ЧМ-1986 и Францию на ЧМ-2022. Кроме того, Аргентина четыре раза становилась серебряным призером мундиаля.