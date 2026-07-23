Великобритания отказалась от бумажных визовых вклеек и полностью перешла в eVisa

Великобритания завершила переход на цифровую иммиграционную систему, полностью заменив физические визовые документы электронными визами (eVisa).

Как сообщило правительство страны, Управление по иммиграции Великобритании (UKVI) больше не вклеивает визовые стикеры в паспорта заявителей. Теперь все новые визы оформляются исключительно в электронном виде. Система действует с 2018 года, и за это время ею воспользовались миллионы человек.

Власти отмечают, что электронные визы невозможно потерять, украсть или подделать. Кроме того, цифровой формат позволяет быстрее подтверждать иммиграционный статус при пересечении границы, а также при взаимодействии с работодателями и арендодателями.

После получения разрешения на въезд заявителям выдается специальная форма для сопровождения электронной визы (FAV), с которой необходимо посетить визовый центр для завершения процедуры оформления. Перед поездкой в Великобританию владельцам eVisa также рекомендуется войти в личный кабинет UKVI и проверить статус своей визы.