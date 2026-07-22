LG уличили в скрытом сборе данных: как мониторы и ТВ шпионят за пользователями

Компания LG оказалась в центре внимания из-за вопросов, связанных с конфиденциальностью пользователей.

Новые условия использования смарт-телевизоров предусматривают расширенный сбор данных, а некоторые модели мониторов, как сообщают профильные издания, способны автоматически устанавливать программное обеспечение на компьютеры с Windows без запроса разрешения.

Согласно новым условиям использования смарт-телевизоров LG, компания может записывать и анализировать голосовые данные для совершенствования функций искусственного интеллекта. При этом обязанность уведомлять владельцев устройств и их гостей о ведении аудиозаписи возлагается на пользователя. Если кто-либо не согласен с такими условиями, владельцу рекомендуется отключить функции микрофона и голосового управления. Кроме того, принятие условий позволяет компании собирать сведения об использовании устройств и передавать их третьим лицам.

Отдельные вопросы возникли и к мониторам серий LG UltraGear и LG UltraFine. По данным Gamers Nexus, после подключения некоторых моделей к компьютерам под управлением Windows они автоматически устанавливают приложения LG Monitor App Installer и McAfee Scam Detector.

Сообщается, что такая особенность касается не только новых устройств, но и ряда более ранних моделей после обновления прошивки.

Согласно документации LG, приложение LG Monitor App Installer получает широкий доступ к системным ресурсам компьютера и может собирать сведения о местоположении пользователя, конфигурации оборудования, сетевой активности, учетных записях и контактной информации. Владельцы более старых смарт-телевизоров могут отказаться от новых условий, не устанавливая обновления webOS, однако в этом случае устройства перестанут получать обновления безопасности.