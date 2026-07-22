96-летняя американка признана старейшей кулинарной блогершей в мире

Жительница США Эйлин Чин в возрасте 96 лет и 89 дней официально попала в Книгу рекордов Гиннесса. Ее признали старейшей из ныне живущих женщин-блогеров на YouTube, которые специализируются на готовке.

«Мне нравится передавать знания о кулинарии следующему поколению. Я люблю смотреть, как люди наслаждаются моими семейными рецептами, это дарит мне радость и счастье», — поделилась Чин.

Сейчас у блогерши суммарно около 3 млн подписчиков в Instagram, TikTok, YouTube и Facebook.

Эйлин хранит свои рукописные рецепты в коробке из-под риса басмати. На протяжении трех лет она готовит по ним на камеру вместе со своим внуком Лукасом Вонгом.

В видео Чин часто использует фразы на родном ямайском языке, например, «mi rahtid!», что переводится как «о, Боже!». К примеру, этой фразой она выражает свой восторг: «О, Боже, как вкусно!»

Готовить Эйлин начала еще с пяти лет. В 1950-х годах вместе с мужем она открыла пекарню на Ямайке, в городке Хайгейт (приход Сент-Мери). В 2008 году бизнес закрылся, после чего женщина перебралась к родным в США.