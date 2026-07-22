Туркменистан номинировал в списки ЮНЕСКО тахью, народную медицину и рукописи Ибрагима Эдхема

По поручению президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Министерстве иностранных дел состоялось очередное заседание Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО. Его участники подвели итоги работы за январь–июнь 2026 года и обсудили дальнейшее развитие сотрудничества с организацией, сообщает TDH.

В заседании приняли участие заместители председателя Правительства, руководители и представители профильных министерств и ведомств, общественных организаций и средств массовой информации.

Рассматривались вопросы взаимодействия с ЮНЕСКО и планы по расширению сотрудничества.

За первое полугодие Национальная комиссия провела 11 онлайн-встреч с представителями штаб-квартиры ЮНЕСКО и её региональных подразделений. Представители Туркменистана также приняли участие более чем в десяти консультациях и учебных семинарах организации.

Отмечалось, что в Международном научно-технологическом парке Академии наук Туркменистана открылась третья в стране кафедра ЮНЕСКО «Цифровая наука», а в Международную сеть ассоциированных школ ЮНЕСКО вошли шесть новых средних школ.

С начала года Туркменистан подготовил и направил в ЮНЕСКО документы для включения трёх объектов национального наследия в региональные и международные списки организации:

В Список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО номинированы традиции народной медицины, связанные с лекарственными растениями-эндемиками Туркменистана, а также искусство изготовления и традиции ношения тахьи.

В Азиатско-Тихоокеанский региональный список Программы «Память мира» предложены письменные ценности из рукописного фонда страны, посвященные жизни и философии известного учёного и суфийского мыслителя VIII века Ибрагима Эдхема.

Кроме того, с начала года в стране прошло более 40 культурно-массовых мероприятий, направленных на сохранение национального наследия и развитие международного сотрудничества. По итогам заседания были рассмотрены предложения по реализации плана работы комиссии на 2026 год и организационные вопросы.