Спасать астронавтов никто не будет: в NASA забили тревогу из-за рисков лунной программы

Управление генерального инспектора NASA, осуществляющее надзор за деятельностью космического агентства, опубликовало отчет с предупреждением: в случае аварийной ситуации на Луне агентство не сможет спасти астронавтов.

Первая посадка американцев на поверхность спутника в рамках программы Artemis запланирована на 2028 год. Однако текущий план не предусматривает наличие на Луне резервного посадочного модуля, аварийного укрытия или другого эвакуационного транспорта.

Высадка экипажа планируется в районе Южного полюса Луны. Из-за сложного рельефа — изобилия кратеров, валунов и крутых склонов — риск аварийной посадки здесь значительно выше, чем в местах посадок миссий Apollo. Инспекторы предупреждают: если модуль опрокинется или выйдет из строя, астронавты не смогут вернуться на орбиту.

«Если астронавты столкнутся с чрезвычайной ситуацией, угрожающей жизни, в космосе или на поверхности Луны, у NASA не будет возможности спасти экипаж», — говорится в отчете Управления генерального инспектора.

В настоящее время контракты на создание лунных посадочных модулей заключены с компаниями SpaceX и Blue Origin. При этом NASA изначально не требовало от разработчиков создания резервного аппарата на случай ЧП. В ведомстве также напомнили, что после закрытия программы Space Shuttle в 2011 году NASA не создавало полноценных систем спасения для космических миссий.

Возможные решения и реакция NASA

Канадский космический аналитик Брайан Херли предложил решение проблемы: до доставки первого пилотируемого экипажа отправить на Луну запасной посадочный модуль с системами жизнеобеспечения, водой, кислородом и продовольствием, пишет Forbes. Стоимость проекта оценивается в $3–5 млрд, что относительно невелико на фоне общего бюджета программы Artemis, превысившего $100 млрд.

Эксперты предупреждают, что трагедия без возможности эвакуации может не только стоить жизни людям, но и поставить крест на всей программе «Артемида».

В ответ на отчет руководство NASA сообщило инспекторам о готовности пересмотреть анализ рисков и дополнить его стратегиями длительного выживания экипажа на Луне.