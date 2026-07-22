Рашид Мередов и Сергей Лавров провели телефонные переговоры

20 июля министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провёл телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Стороны обсудили актуальные вопросы туркмено-российских отношений, сообщило внешнеполитическое ведомство Туркменистана.

Особое внимание было уделено дальнейшему развитию сотрудничества в гуманитарной сфере. Дипломаты подчеркнули важность активизации совместных образовательных и культурных проектов.

В ходе беседы также обсуждались предстоящие двусторонние контакты и многосторонние мероприятия на высшем и высоком уровнях, которые запланированы в Туркменистане на октябрь 2026 года.

В МИД Туркменистана отметили, что телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны.