Площадь Каспийского моря с 1996 года сократилась на 7,4%

Ученые Института океанологии российской Академии наук установили, что с 1996 по 2025 год площадь Каспийского моря сократилась на 7,4%, или на 28 644 квадратных километра. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным исследователей, уровень воды в Каспийском море снижается с 1995 года в среднем примерно на 10 сантиметров ежегодно. За этот период он опустился почти на три метра.

Снижение уровня моря уже привело к обмелению Волго-Каспийского судоходного канала и портов Каспийского бассейна, что осложняет судоходство. Кроме того, береговая линия отступает от населенных пунктов.

К тому же темпы обмеления ускоряются, отметил ведущий автор исследования, главный научный сотрудник института Андрей Костяной. Если в 2005–2019 годах уровень моря снижался в среднем на 8,16 сантиметра в год, то в 2020–2024 годах этот показатель вырос до 22,7 сантиметра.

По прогнозам ученых, к концу XXI века уровень Каспийского моря может снизиться еще на 2–21 метр.