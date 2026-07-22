Джон Дефтериос станет международным модератором форума OGT 2026 в Ашхабаде

Известный международный журналист и экономический обозреватель Джон Дефтериос станет ведущим международным модератором 31-й Международной конференции и выставки «Нефть и газ Туркменистана – 2026» (OGT 2026). Форум состоится в Ашхабаде с 21 по 23 октября под девизом «Энергия. Партнёрство. Прогресс».

Дефтериос проведёт пленарные заседания и ключевые стратегические дискуссии с участием представителей государственных структур, национальных нефтегазовых компаний, международных энергетических корпораций, финансовых институтов, инвесторов и отраслевых экспертов.

По данным организаторов, участие в форуме уже подтвердили более 150 делегатов из разных стран. Все выставочные площади полностью реализованы, а государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR присоединилась к числу премьер-партнёров мероприятия.

Джон Дефтериос более 35 лет освещает вопросы мировой экономики, энергетики и международной торговли. Ранее он работал международным обозревателем и редактором CNN Business по развивающимся рынкам, сотрудничал с Reuters Television и PBS Television, а также выступал модератором крупнейших международных экономических и энергетических форумов. В настоящее время он является профессором бизнеса Нью-Йоркского университета в Абу-Даби и старшим стратегическим советником APCO Worldwide.

В ходе OGT 2026 участники обсудят развитие газового месторождения «Galkynyş», проекты в туркменском секторе Каспийского моря, внедрение современных технологий в нефтегазовой отрасли, цифровую трансформацию, применение искусственного интеллекта, вопросы энергоэффективности, сокращения выбросов метана и привлечения инвестиций.

Организаторами форума выступают государственные концерны «Türkmengaz» и «Türkmennebit», государственная корпорация «Türkmengeologiýa» совместно с ХО «Туркмен Энергия Форум».