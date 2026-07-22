В Алматы состоится концерт Канье Уэста: продажа билетов вызвала большой ажиотаж

В казахстанском городе Алматы состоится концерт американского рэпера Канье Уэста (Ye). Событие вызвало большой ажиотаж.

Большой сольный концерт запланирован на 14 августа 2026 года в 21:00 на Центральном стадионе. Это событие станет первым полноценным стадионным шоу артиста в Казахстане в рамках его мирового тура The Ye Live Concert Tour 2026.

Закрытая предпродажа билетов в приложении Freedom SuperApp началась 21 июля в 12:00 по местному времени (ее перенесли на сутки из-за организационных споров). Открытая продажа для всех желающих на сайте Ticketon.kz стартует 23 июля 2026 года.

Цены на билеты варьируются от 120 000 до 350 000 тенге (плюс 10% сервисного сбора платформы). Самые бюджетные билеты на трибуны стоят 120 тысяч тенге, фан-зоны делятся по категориям: Bronze — 180 000 ₸, Silver — 260 000 ₸, Gold — 350 000 ₸.

Билеты на 120 тысяч тенге раскупили уже в первые минуты, из-за чего пользователи жаловались на зависание системы. Даже те, кто зашли в систему заранее, вскоре оказались в виртуальной очереди, где перед ними находилось свыше тысячи человек.

В официальном аккаунте сервиса продажи билетов Ticketon пояснили, что очереди были едиными, а система фиксировала время входа каждого покупателя.

«Билеты еще в продаже. На данный момент очереди уже нет. Надеемся, сейчас у вас получится купить билеты быстрее», — говорится в сообщении компании.

Представители Ticketon уточнили, что никаких технических сбоев в работе платформы зафиксировано не было и все системы функционировали в штатном режиме:

«Электронная комната ожидания — это стандартный инструмент всех крупных билетных платформ мира: Ticketmaster, AXS, See Tickets и других. Она не является признаком неисправности — напротив, именно она обеспечивает честную очередность и защищает покупателей от одновременного штурма системы. Пользователь в комнате ожидания сохраняет свое место в очереди и переходит к покупке в порядке живой очереди.

Высокий спрос на билеты — это факт. В первые минуты предпродаж во Freedom SuperApp зашло очень большое количество пользователей одновременно. Именно поэтому наиболее доступные по цене категории были раскуплены быстро — это закономерность для любого события с высоким спросом, а не следствие технических проблем».

В сервисе добавили, что основные продажи на Ticketon.kz еще впереди, поэтому у всех желающих останется возможность приобрести билеты.

Вокруг места проведения шоу также разгорелся спор. Футбольный клуб «Кайрат», для которого Центральный стадион является домашней ареной, выступил с заявлением, что дата проведения концерта не была согласована с клубом.

Дело в том, что на этой же неделе у футболистов запланированы важнейшие матчи: 15 августа — игра чемпионата, а 11 или 13 августа клуб должен провести домашний матч квалификации еврокубков (Лиги чемпионов или Лиги Европы). Из-за масштабных декораций Канье Уэста (включая огромную сцену-сферу) подготовка поля ставит под угрозу проведение футбольных матчей и сохранность газона.

На данный момент организаторы и акимат Алматы ведут конструктивные переговоры с руководством ФК «Кайрат», чтобы найти компромисс. Переносить концерт на другую дату или площадку организаторы пока не планируют.

Рэпер Канье Уэст – один из самых успешных музыкантов современности. Он является обладателем 24 премий «Грэмми», а общий объем продаж его альбомов и синглов превысил 121 миллион экземпляров.