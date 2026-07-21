«Türkmengaz» и Государственная издательская служба получат новое оборудование

Президент Туркменистана подписал два постановления, разрешающие Государственному концерна «Türkmengaz» и Туркменской государственной издательской службе заключить контракты на закупку нового оборудования.

Согласно одному из документов, ГК «Türkmengaz» заключит сделку с компанией «VIETZ GmbH» на поставку необходимого объёма технического оборудования для подведомственных предприятий и учреждений. Решение принято в целях успешного выполнения задач, поставленных перед нефтегазовой отраслью страны.

Вторым постановлением Туркменской государственной издательской службе разрешено заключить контракт с компанией «Heidelberger Druckmaschinen Eastern Europe GmbH». Документ направлен на укрепление материально-технической базы службы и обеспечение современной производственной деятельности её предприятий.

VIETZ GmbH — это немецкая машиностроительная компания со штаб-квартирой в Ганновере (Германия), основанная в 1976 году. Она специализируется на разработке и производстве специализированного оборудования для строительства, обслуживания и ремонта международных трубопроводов (газо-, нефте- и водопроводов).

Heidelberger Druckmaschinen Eastern Europe GmbH — это австрийское подразделение всемирно известного немецкого концерна Heidelberger Druckmaschinen AG.

Ее материнская компания Heidelberg — мировой лидер в производстве полиграфического оборудования. Она специализируется на выпуске печатных машин (офсетных, цифровых и флексографских), а также систем допечатной подготовки и программного обеспечения.