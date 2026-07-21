Шедевры современности: объявлен шорт-лист World Architecture Festival 2026

Организаторы крупнейшего мирового архитектурного события — World Architecture Festival (WAF) — объявили шорт-лист номинантов на премию 2026 года. В список финалистов вошли лучшие готовые здания, перспективные будущие проекты, а также выдающиеся работы в сфере интерьерного и ландшафтного дизайна со всего мира.

Все они поборются за победу на фестивале, который пройдет с 18 по 20 ноября 2026 года в Выставочном центре округа Бровард в Форт-Лодердейле, штат Флорида (США).

В первые два дня мероприятия команды-финалисты будут лично защищать свои проекты перед международным жюри, в состав которого вошли 164 эксперта (архитекторы, дизайнеры и ученые) из 37 стран. Победители в отдельных номинациях затем представят свои работы Супержюри, которое и определит обладателей главных наград.

Шорт-лист реализованных построек (Completed Buildings) этого года поражает разнообразием: от скромных частных вилл и эко-отелей до масштабных транспортных хабов, стадионов и объектов креативного переустройства.

Среди номинантов представлены работы как молодых развивающихся студий, так и лидеров мировой архитектуры. В их числе: Foster + Partners, Herzog & de Meuron, Studio Gang, Grimshaw, Perkins&Will, RSHP, Woods Bagot, KPF, Nikken Sekkei, VTN Architects и Sanjay Puri Architects.

Вот некоторые из проектов, которые привлекают особое внимание в своих категориях:

Университет Prestige University (Индия) от Sanjay Puri Architects

Категория: Высшее образование и исследования (Higher Education and Research)

Этот проект от знаменитого индийского бюро открывает шорт-лист фестиваля. Архитекторы представили выразительное здание университета, сочетающее современные образовательные пространства с традиционными принципами адаптации к жаркому климату.

Международный аэропорт Течо (Камбоджа) от Foster + Partners

Категория: Транспорт (Transport)

Масштабные воздушные ворота Камбоджи спроектированы одним из самых известных бюро мира. Проект выделяется своей технологичностью, интеграцией природных мотивов и высоким потенциалом для обслуживания растущего пассажиропотока региона.

Спортивный центр Xi’an International Football Center (Китай) от Zaha Hadid Architects + iDEA + AISA

Категория: Спорт (Sport)

Футбольный стадион в Сиане представляет собой образец динамичной параметрической архитектуры, характерной для наследия Захи Хадид. Плавные, футуристичные линии фасада делают спортивную арену новой яркой доминантой города.

Рынок Nicolas Bravo (Мексика) от AIDIA STUDIO

Категория: Торговля (Shopping)

Проект доказывает, что общественные пространства для торговли могут быть высокохудожественными. Архитекторы переосмыслили традиционный рынок, создав легкую, проветриваемую и визуально привлекательную конструкцию, удобную как для продавцов, так и для покупателей.

Многофункциональный комплекс The Butterfly и Первая баптистская церковь (Канада) от Revery Architecture

Категория: Многофункциональные здания (Mixed Use)

Уникальный пример соседства исторического наследия и ультрасовременного высотного строительства, где новое жилое здание органично интегрировано в комплекс существующего храма.

Номинанты распределены по десяткам специализированных категорий. Вот лишь некоторые направления, представленные на WAF 2026:

Креативное переиспользование (Creative Re-use): здесь представлены проекты реконструкции, дающие старым зданиям вторую жизнь. Среди участников — Oriente Green Campus в Португалии (проект KPF) и проект перестройки бывшего колл-центра в университетское пространство в Испании от FLOW81 ARQDESIGN.

здесь представлены проекты реконструкции, дающие старым зданиям вторую жизнь. Среди участников — Oriente Green Campus в Португалии (проект KPF) и проект перестройки бывшего колл-центра в университетское пространство в Испании от FLOW81 ARQDESIGN. Культурные объекты (Culture): В этой категории соревнуются такие гиганты, как Национальный музей Зайда в ОАЭ (Foster + Partners), расширение Музея американского искусства Crystal Bridges (Safdie Architects) и центр современного искусства Diriyah Art Futures в Саудовской Аравии (Schiattarella Associati).

В этой категории соревнуются такие гиганты, как Национальный музей Зайда в ОАЭ (Foster + Partners), расширение Музея американского искусства Crystal Bridges (Safdie Architects) и центр современного искусства Diriyah Art Futures в Саудовской Аравии (Schiattarella Associati). Жилье (Housing & Houses): От масштабных жилых комплексов вроде The Rose Apartments в США (Brooks + Scarpa) до уютных загородных эко-вилл, таких как Self-Sustaining Farmhouse в Индии (Manoj Patel Design Studio), демонстрирующих бережное отношение к ресурсам и природе.

От масштабных жилых комплексов вроде The Rose Apartments в США (Brooks + Scarpa) до уютных загородных эко-вилл, таких как Self-Sustaining Farmhouse в Индии (Manoj Patel Design Studio), демонстрирующих бережное отношение к ресурсам и природе. Офисы (Office): В категории представлены передовые штаб-квартиры, включая 270 Park Avenue в Нью-Йорке от Foster + Partners и деревянный гибридный офисный комплекс Dockyard в Германии от Tchoban Voss Architekten.

С полным списком финалистов во всех категориях, включая ландшафтные проекты и концепты будущего, можно ознакомиться на официальном сайте WAF.