Шедевры современности: объявлен шорт-лист World Architecture Festival 2026
Организаторы крупнейшего мирового архитектурного события — World Architecture Festival (WAF) — объявили шорт-лист номинантов на премию 2026 года. В список финалистов вошли лучшие готовые здания, перспективные будущие проекты, а также выдающиеся работы в сфере интерьерного и ландшафтного дизайна со всего мира.
Все они поборются за победу на фестивале, который пройдет с 18 по 20 ноября 2026 года в Выставочном центре округа Бровард в Форт-Лодердейле, штат Флорида (США).
В первые два дня мероприятия команды-финалисты будут лично защищать свои проекты перед международным жюри, в состав которого вошли 164 эксперта (архитекторы, дизайнеры и ученые) из 37 стран. Победители в отдельных номинациях затем представят свои работы Супержюри, которое и определит обладателей главных наград.
Шорт-лист реализованных построек (Completed Buildings) этого года поражает разнообразием: от скромных частных вилл и эко-отелей до масштабных транспортных хабов, стадионов и объектов креативного переустройства.
Среди номинантов представлены работы как молодых развивающихся студий, так и лидеров мировой архитектуры. В их числе: Foster + Partners, Herzog & de Meuron, Studio Gang, Grimshaw, Perkins&Will, RSHP, Woods Bagot, KPF, Nikken Sekkei, VTN Architects и Sanjay Puri Architects.
Вот некоторые из проектов, которые привлекают особое внимание в своих категориях:
Университет Prestige University (Индия) от Sanjay Puri Architects
- Категория: Высшее образование и исследования (Higher Education and Research)
Этот проект от знаменитого индийского бюро открывает шорт-лист фестиваля. Архитекторы представили выразительное здание университета, сочетающее современные образовательные пространства с традиционными принципами адаптации к жаркому климату.
Международный аэропорт Течо (Камбоджа) от Foster + Partners
- Категория: Транспорт (Transport)
Масштабные воздушные ворота Камбоджи спроектированы одним из самых известных бюро мира. Проект выделяется своей технологичностью, интеграцией природных мотивов и высоким потенциалом для обслуживания растущего пассажиропотока региона.
Спортивный центр Xi’an International Football Center (Китай) от Zaha Hadid Architects + iDEA + AISA
- Категория: Спорт (Sport)
Футбольный стадион в Сиане представляет собой образец динамичной параметрической архитектуры, характерной для наследия Захи Хадид. Плавные, футуристичные линии фасада делают спортивную арену новой яркой доминантой города.
Рынок Nicolas Bravo (Мексика) от AIDIA STUDIO
- Категория: Торговля (Shopping)
Проект доказывает, что общественные пространства для торговли могут быть высокохудожественными. Архитекторы переосмыслили традиционный рынок, создав легкую, проветриваемую и визуально привлекательную конструкцию, удобную как для продавцов, так и для покупателей.
Многофункциональный комплекс The Butterfly и Первая баптистская церковь (Канада) от Revery Architecture
- Категория: Многофункциональные здания (Mixed Use)
Уникальный пример соседства исторического наследия и ультрасовременного высотного строительства, где новое жилое здание органично интегрировано в комплекс существующего храма.
Номинанты распределены по десяткам специализированных категорий. Вот лишь некоторые направления, представленные на WAF 2026:
- Креативное переиспользование (Creative Re-use): здесь представлены проекты реконструкции, дающие старым зданиям вторую жизнь. Среди участников — Oriente Green Campus в Португалии (проект KPF) и проект перестройки бывшего колл-центра в университетское пространство в Испании от FLOW81 ARQDESIGN.
- Культурные объекты (Culture): В этой категории соревнуются такие гиганты, как Национальный музей Зайда в ОАЭ (Foster + Partners), расширение Музея американского искусства Crystal Bridges (Safdie Architects) и центр современного искусства Diriyah Art Futures в Саудовской Аравии (Schiattarella Associati).
- Жилье (Housing & Houses): От масштабных жилых комплексов вроде The Rose Apartments в США (Brooks + Scarpa) до уютных загородных эко-вилл, таких как Self-Sustaining Farmhouse в Индии (Manoj Patel Design Studio), демонстрирующих бережное отношение к ресурсам и природе.
- Офисы (Office): В категории представлены передовые штаб-квартиры, включая 270 Park Avenue в Нью-Йорке от Foster + Partners и деревянный гибридный офисный комплекс Dockyard в Германии от Tchoban Voss Architekten.
С полным списком финалистов во всех категориях, включая ландшафтные проекты и концепты будущего, можно ознакомиться на официальном сайте WAF.