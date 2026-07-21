Туркменские школьники завоевали 4 медали на Международной олимпиаде по химии

Сборная Туркменистана завоевала четыре медали на 58-й Международной олимпиаде по химии, которая проходила с 10 по 19 июля в Ташкенте. В соревнованиях приняли участие 363 школьника из 92 стран.

Страну представляли учащиеся специализированной общеобразовательной школы-интерната имени Сапармурата Туркменбаши в Ашхабаде. По итогам олимпиады команда получила одну серебряную и три бронзовые медали.

Серебряным призёром стал одиннадцатиклассник Пальван Ильмамедов.

Бронзовые награды завоевали учащиеся двенадцатого класса Дияр Довлетов, Айлар Орунова и Рустем Джумаев.

Международная олимпиада по химии является одним из крупнейших ежегодных интеллектуальных соревнований для школьников и объединяет участников из десятков стран мира.