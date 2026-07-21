20 июля министр иностранных дел Рашид Мередов встретился с новым постоянным координатором ООН в Туркменистане Сяоцзюнь Ван. Об этом сообщает пресс-служба МИД Туркменистана.

Глава туркменской дипломатии поздравил Сяоцзюнь Ван с назначением и пожелал ей успехов в дальнейшей работе по укреплению взаимодействия между Туркменистаном и ООН.

Стороны отметили высокий уровень партнерства и рассмотрели вопросы реализации Рамочной программы сотрудничества в области устойчивого развития на 2026–2030 годы, подготовки Добровольного национального обзора Туркменистана по достижению Целей устойчивого развития, а также деятельности Стратегического консультативного совета «Туркменистан – ООН».

Во время встречи также обсуждалась разработка новых совместных инициатив, соответствующих национальным приоритетам страны и глобальным задачам устойчивого развития. Отдельное внимание было уделено продвижению международных инициатив Туркменистана в рамках ООН, а также реализации Авазинской политической декларации и Авазинской программы действий на 2024–2034 годы.

По итогам переговоров стороны выразили уверенность в дальнейшем последовательном развитии сотрудничества между Туркменистаном и Организацией Объединённых Наций.