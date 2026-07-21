«Одиссея» показала самый успешный старт в карьере Нолана, собрав $264 млн за первый уик-энд

Фильм Кристофера Нолана «Одиссея» собрал 264,1 млн долларов в мировом прокате за первый уик-энд. Картина показала самый успешный старт в фильмографии режиссёра.

В Северной Америке фильм заработал 124,5 млн долларов, ещё 139,6 млн долларов принёс международный прокат. Предыдущий рекорд в карьере Нолана был установлен фильмом «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды», который в 2012 году собрал за дебютный уик-энд 249 млн долларов.

Бюджет «Одиссеи» составляет 250 млн долларов.

Мировая премьера картины состоялась 16 июля. Фильм вышел в прокат в 73 странах. В основу сюжета легла одноимённая поэма Гомера, рассказывающая о возвращении царя Итаки Одиссея домой после Троянской войны.

Главные роли исполнили Мэтт Деймон, Том Холланд, Зендая, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Лупита Нионго и Шарлиз Терон.