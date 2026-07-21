На торгах ГТСБТ заключили сделки почти на $370 тыс.

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 13 сделок. Общая сумма экспортных контрактов превысила 369 тысяч долларов США, сообщает TDH.

Представители деловых кругов Афганистана приобрели сжиженный газ производства госконцерна «Türkmennebit». Кроме того, покупателям из Объединённых Арабских Эмиратов и Турции были реализованы текстильные изделия и хлопчатобумажная ткань.

На внутреннем рынке туркменские предприниматели закупили полипропилен производства «Türkmennebit», хлопковое масло, хлопчатобумажную ткань, хлопок-волокно и побочные продукты переработки хлопка.

Общий объём сделок на внутреннем рынке превысил 60 миллионов 653 тысячи манатов.