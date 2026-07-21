На месторождении в Марыйском велаяте получен новый промышленный приток газа

На эксплуатационной скважине № 04 газового месторождения в Марыйском велаяте получен промышленный приток бессернистого природного газа. Как сообщает TDH, дебит скважины превышает 700 тысяч кубометров в сутки.

Газ был получен при бурении на глубину 2916 метров из пластов, расположенных на глубине 2858–2860 метров. По данным агентства, добываемый газ состоит преимущественно из чистого метана и отличается высокими экологическими характеристиками.

Как известно, модернизация скважин газового месторождения «Galkynyş» и его фундаментальное развитие играют важную роль в повышении экспортного потенциала топливно-энергетического комплекса страны, привлекая внимание ведущих международных производителей. Получение нового газового потока свидетельствует о том, что масштабные работы, проводимые в данной области, приносят свои плоды.