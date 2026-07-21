Куртку главы Nvidia продали на аукционе почти за $1 млн

На аукционе Sotheby’s кожаная куртка генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга была продана за 960 тысяч долларов. Предварительно лот оценивали в 40–60 тысяч долларов.

Во время торгов было сделано 65 ставок, за куртку боролись 45 коллекционеров. В Sotheby’s отметили, что интерес к аукциону превзошёл все ожидания.

Чёрная кожаная куртка уже около двух десятилетий остаётся неотъемлемой частью образа Хуанга. Он регулярно появляется в ней на презентациях продуктов, корпоративных мероприятиях и отраслевых выставках. Проданный экземпляр он носил во время мероприятия компании Foxconn в Тайбэе в 2023 году.

Сам Хуанг не раз шутил по поводу своего фирменного стиля. В 2016 году на форуме Reddit он назвал себя «парнем в кожаной куртке», а в 2023 году рассказал в одном из подкастов, что одежду для него выбирают жена и дочь.

В 2024 году во время конференции по компьютерной графике Хуанг подарил одну из своих курток генеральному директору Meta Марку Цукербергу, который надел её прямо на сцене. «Эта куртка стоит дороже, потому что она ношеная», — шутливо заметил тогда Цукерберг.

Средства, вырученные от продажи лота, будут направлены на благотворительную инициативу в поддержку некоммерческой организации Edge Institute. Деньги планируется использовать для финансирования стипендий и грантов.