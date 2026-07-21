Каждый спасается от жары как может: в Японии создали «холодильник для людей»

Японская компания SDRS представила одноместную охлаждающую кабину Do Hiemon Box, предназначенную для быстрого охлаждения организма в условиях сильной жары.

Устройство, внешне напоминающее торговый автомат, поддерживает внутри температуру около 15 градусов. После того как человек садится на встроенное кресло, система подает охлажденный до пяти градусов воздух в область головы, шеи, плеч и спины. По словам разработчиков, заметный эффект наступает уже через пять минут, а десятиминутное пребывание в кабине помогает облегчить симптомы теплового удара.

Кабина рассчитана прежде всего на строителей, работников складов, предприятий и организаторов мероприятий под открытым небом. Она оснащена тремя режимами охлаждения, автоматически отключается через 20 минут и потребляет примерно вдвое меньше электроэнергии, чем мобильный кондиционер.

Разработка появилась на фоне рекордно жаркого лета в Японии. В стране уже используют специальные термины для обозначения дней, когда температура воздуха превышает 40 градусов. Только 15 июля в Токио с тепловым ударом были госпитализированы 48 человек.

Стоимость одной кабины составляет около 1,5 млн иен (примерно $9,2 тыс.). Пока устройство ориентировано на компании и государственные учреждения, однако разработчики допускают его более широкое распространение в будущем.