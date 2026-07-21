Испания возглавила рейтинг ФИФА после победы на ЧМ-2026 и заработала $53,5 млн

Международная федерация футбола (ФИФА) 20 июля опубликовала актуальную версию рейтинга национальных сборных. Теперь список возглавила сборная Испании, которая под руководством Луиса де ла Фуэнте стала двукратным чемпионом мира, обыграв в финале ЧМ-2026 команду Аргентины со счётом 1:0.

Благодаря этому успеху испанцы обошли аргентинцев и поднялись на первую строчку. Третью позицию сохранила сборная Франции. Из других заметных изменений: сборная Мексики благодаря выходу в 1/8 финала совершила рывок с 14-го на 10-е место, вытеснив из первой десятки Германию.

Топ-10 рейтинга ФИФА (на 20 июля):

1 (прежде – 2). Испания — 1995,88

2 (1). Аргентина — 1970,37

3 (3). Франция — 1948,97

4 (4). Англия — 1922,83

5 (6). Бразилия — 1804,92

6 (7). Марокко — 1803,99

7 (5). Португалия — 1787,85

8 (9). Бельгия — 1778,36

9 (8). Нидерланды — 1775,54

10 (14). Мексика — 1754,30

Туркменистан по-прежнему занимает в рейтинге 141-ое место с 1078,65 баллами.

Рекорды и антирекорды финалистов

Как сообщает статистический портал Opta Sports, на мундиале сборная Испании установила абсолютный рекорд для чемпионов мира по надежности обороны: за восемь матчей прошедшего турнира команда пропустила всего один гол. Предыдущее достижение составляло два пропущенных мяча за турнир — его удерживали Италия (1990), Франция (1998) и сама Испания (2010).

В свою очередь, сборная Аргентины отметилась антирекордом финалов мировых первенств: за всё основное время решающего матча южноамериканцы не нанесли ни одного удара по воротам соперника.

Призовой фонд ЧМ-2026 и выплаты участникам

В решающем матче турнира команды боролись не только за титул, но и за рекордные призовые. Победа в овертайме принесла сборной Испании в общей сложности $53,5 млн (с учётом выплат за подготовку).

Финалист турнира, сборная Аргентины, заработала $36,5 млн. Бронзовый призёр, команда Англии, получила $32,5 млн, а занявшая четвёртое место Франция — $30,5 млн.

Распределение выплат для остальных стадий выглядит следующим образом:

Участники 1/4 финала получили по $22,5 млн.

Команды, дошедшие до 1/8 финала — по $18,5 млн.

Участники 1/16 финала — по $14,5 млн.

Сборные, завершившие выступление на групповом этапе — по $12,5 млн.

Изначально ФИФА планировала выделить в общий призовой фонд мундиаля $727 млн (из них $655 млн непосредственно на призовые и $72 млн — по $1,5 млн каждой сборной — на подготовку), что уже на 50% превышало показатели ЧМ в Катаре. Однако благодаря высоким коммерческим результатам турнира в апреле ФИФА увеличила итоговый фонд на 15% — до $871 млн. В результате выплаты каждой стране на подготовку к турниру выросли с $1,5 млн до $2,5 млн.