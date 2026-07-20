Toyota обновила Prius и Prius PHEV для рынка США на фоне падения продаж

Японский автопроизводитель официально представил в США обновленный Prius и его подключаемую гибридную версию (PHEV) 2027 модельного года.

Как пишет издание Carscoops, за первые шесть месяцев года американские покупатели приобрели всего 19 518 единиц Prius, что свидетельствует о серьезном падении спроса на 42,3%. Это снижение покупательской активности происходит на фоне роста мировых цен на бензин.

Подготовленные изменения для модели 2027 года носят исключительно косметический характер, поэтому эксперты сомневаются, что они смогут существенно помочь компании исправить ситуацию с падением продаж.

К редким нововведениям относятся появление нового чернильного цвета кузова, а также интеграция новой двухзонной системы климат-контроля, которая теперь входит в стандартную комплектацию.

Помимо этих незначительных изменений, цена на все версии автомобиля выросла на 205 долларов. Повышение стоимости коснулось всей линейки моделей, включая комплектации LE, XLE, Nightshade и Limited.

Полная ценовая структура для линейки Toyota Prius 2027 модельного года выглядит следующим образом:

Prius LE: 28 755 долларов

Prius LE AWD: 30 155 долларов

Prius XLE: 32 200 долларов

Prius XLE AWD: 33 600 долларов

Prius Nightshade: 33 005 долларов

Prius Nightshade AWD: 34 405 долларов

Prius Limited: 35 770 долларов

Prius Limited AWD: 37 170 долларов

С технической точки зрения автомобиль предлагает проверенные временем решения. Модель оснащается гибридным 2,0-литровым четырехцилиндровым силовым агрегатом. Версия с передним приводом развивает мощность 145 кВт (197 лошадиных сил). Полноприводный вариант выдает мощность 146 кВт (196 л.с.), а расход топлива составляет до 4,4 л/100 км в смешанном цикле.

Особенности обновленного Prius Plug-in Hybrid

Для покупателей, которым недостаточно возможностей стандартной модели, предлагается Prius Plug-in Hybrid. Данный вариант полностью повторяет изменения классического гибрида.

Цены на все комплектации плагин-гибрида аналогично выросли на 205 долларов по сравнению с прошлым годом и распределились следующим образом:

Prius SE: 33 980 долларов

Prius XSE: 37 230 долларов

Prius Nightshade: 38 000 долларов

XSE Premium: 40 675 долларов

Силовая установка PHEV сочетает в себе 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель, электродвигатели и аккумуляторную батарею емкостью 13,6 кВт-ч. Общая мощность системы составляет 164 кВт (222 лошадиные силы), что обеспечивает автомобилю запас хода исключительно на электрической тяге до 70 километров. После разрядки батареи автомобиль продолжает движение в режиме обычного гибрида с расходом топлива до 4,2 л/100 км в смешанном цикле.