Эрдоган назначил нового посла Турции в Туркменистане

Новым послом Турецкой Республики в Туркменистане назначен Шенер Джебеджи. Соответствующий указ подписал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Текст указа был опубликован в правительственном вестнике Resmi Gazete.

До этого назначения дипломат занимал пост заместителя генерального директора Министерства иностранных дел Турции и непосредственно отвечал за направление стран Центральноазиатского региона.

На новой должности Джебеджи сменит Ахмета Демирока, который руководил турецкой дипмиссией в Ашхабаде с октября 2023 года.