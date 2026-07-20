Тайсон Фьюри отдаст бездомным детям Таиланда весь гонорар от боя с Мариушем Вахом

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, британский боксер Тайсон Фьюри подробно рассказал о благотворительной составляющей своего следующего поединка против польского ветерана Мариуша Ваха.

Встреча запланирована на 24 июля и пройдет в тайском городе Паттайя на арене Max Muaythai Stadium, рассчитанной всего на две тысячи зрителей.

В интервью GoldStar Promotions Фьюри объяснил, что во время пребывания в Таиланде обратил внимание на большое количество бездомных людей и детей на улицах. Из-за этого у него возникло желание отдать выручку с билетов на благотворительность, однако он хотел лично убедиться в надежности организации.

Спортсмен выбрал фонд Father Ray Foundation, помогающий нуждающимся детям в Таиланде уже более четырех десятилетий.

Боксер поделился деталями визита в организацию:

«Мы организовали встречу, чтобы пойти посмотреть на этих детей и познакомиться с людьми, ответственными за эту волонтерскую работу, за тот огромный труд, который они делают. Когда я пришел туда, они показали мне все, и я просто влюбился в это место. То, что они делают для детей, у которых не было бы никакой надежды в жизни».

Стадион вмещает немного зрителей, все доступные 1500 билетов раскупили всего за три минуты. Это позволило собрать 250 тысяч долларов. Фьюри назвал это отличным результатом и подчеркнул, что для местных детей эта сумма имеет колоссальное значение, сопоставимое с 25 миллионами. Он также жестко ответил тем, кто считает поединок коммерческим расчетом:

«Люди говорят: “О, это просто попытка нажиться”. Как это может быть попыткой нажиться, если я не получу ни копейки?»

Мариуш Вах последний раз боксировал в марте 2026 года, проиграв Виктору Выхристу единогласным решением судей. Общая статистика поляка составляет 39 побед (20 нокаутом) при 13 поражениях.

Сам Тайсон Фьюри свой крайний поединок провел в апреле 2026 года в Лондоне, победив Арсланбека Махмудова судейским решением. В активе британца 35 выигранных боев (24 нокаутом), два поражения (оба от украинца Александра Усика) и одна ничья.