Колби Ковингтон нанес Царукяну первое поражение в RAF в титульном противостоянии

Американец Колби Ковингтон стал обладателем титула Crossover RAF, одолев россиянина Армана Царукяна в главном поединке турнира RAF 11. Борцовский вечер прошел прошёл в Милуоки (США).

Ковингтон, превосходивший соперника в габаритах и обладающий большим борцовским опытом, захватил инициативу уже в первом раунде и завершил его со счётом 3:0. Во втором отрезке Царукян попытался сократить отставание, однако к концу раунда уступал 2:5 и был уже измотан.

В заключительной части поединка Ковингтон сохранил преимущество, действуя от обороны, и довёл встречу до победы со счётом 5:2. Для Царукяна это стало первым поражением в RAF после семи побед подряд, тогда как Ковингтон одержал четвёртую победу подряд и остаётся непобеждённым в промоушене.

В соглавном поединке бывший чемпион Bellator и ONE Бен Аскрен уступил экс-чемпиону UFC Белалу Мухаммаду со счётом 3:6. После боя Аскрен объявил о завершении профессиональной карьеры.

Ещё в одном поединке турнира бывший чемпион UFC Фрэнки Эдгар уверенно победил своего соотечественника Клэя Гуиду со счётом 9:1.