Испания — чемпион мира! Команда хладнокровно разобралась с Аргентиной в доп. время

Сборная Испании во второй раз в своей истории завоевала титул чемпионов мира, повторив успех 2010 года. Финальный матч против Аргентины, проходивший в Нью-Джерси (США), завершился победой европейской команды со счетом 1:0 по итогам дополнительного времени.

Матч прошел при колоссальном игровом и статистическом преимуществе сборной Испании. По итогам 120 минут игры подопечные Луиса де ла Фуэнте нанесли 20 ударов по воротам (12 — в створ), в то время как сборная Аргентины ответила лишь двумя ударами в самом конце встречи, ни разу не потревожив створ ворот Унаи Симона.

Первый тайм: разведка и звездные гости

Игра началась осторожно, с акцентом на строгую оборону. Первый опасный момент возник на 5-й минуте: Ламин Ямаль пробил с угла вратарской после паса Дани Ольмо, но голкипер аргентинцев Эмилиано Мартинес отразил удар ногами.

Испания больше владела мячом (62% против 33%), однако южноамериканцы плотно защищались. На 44-й минуте Аргентина понесла потерю — из-за мышечного повреждения поле покинул защитник Лисандро Мартинес, вместо него вышел ветеран Николас Отаменди.

Первые 45 минут завершились без забитых мячей.

За матчем с трибун наблюдали многочисленные знаменитости: президент ФИФА Джанни Инфантино, президент США Дональд Трамп, актеры Мэтт Деймон, Том Круз, Эдриен Броуди и Хавьер Бардем.

Перерыв все-таки растянули ради шоу и рекламы

Вопреки стандартному регламенту, ФИФА увеличила перерыв почти в два раза — до 27 минут, чтобы провести масштабное музыкальное шоу и коммерческую рекламу.

На стадионе выступили Мадонна (при поддержке Роналдо и Роналдиньо), оркестр Густаво Дудамеля, поп-группа BTS, Джастин Бибер, рэпер Burna Boy и певица Шакира, а также актер Джейсон Судейкис в образе Теда Лассо.

Ожидается, что подобные Halftime show станут новым стандартом для финалов ЧМ.

Второй тайм: аргентинское меньшинство и спасения Мартинеса

После перерыва в составе Аргентины на поле появился Леандро Паредес, который сразу отметился грубой игрой и желтой карточкой за стычку с Ольмо. Испания продолжила атаковать: удары наносили Ольмо, Педри, Кубарси и Ямаль, но Эмилиано Мартинес раз за разом спасал свои ворота.

Ключевое событие основного времени произошло на 90+3-й минуте: полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес грубо сыграл против Пау Кубарси, получил вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

На 90+9-й минуте Мартинес в прыжке перевел на угловой опаснейший удар Ямаля со штрафного, переведя игру в овертайм.

Дополнительное время: золотой гол Феррана Торреса

В первом дополнительном тайме испанцы забили гол усилиями Нико Уильямса, но арбитр Славко Винчич отменил его из-за фола – Микель Мерино наступил на ногу Отаменди в штрафной площади.

Развязка наступила на 106-й минуте: после подачи с правого фланга на дальнюю штангу Нико Уильямс головой скинул мяч в центр, и набежавший Ферран Торрес мощным ударом вогнал его под перекладину — 1:0.

Уже в добавленное к овертайму время Аргентина, практически весь матч игравшая без атаки, создала два опасных момента. На 120-й минуте защитник испанцев в последний момент опередил Маркоса Сенеси, готового замкнуть прострел Лионеля Месси. На 120+2-й минуте после навеса Лео с углового Джулиано Симеоне пробил с лёта из района одиннадцатиметровой отметки, но мяч прошел выше перекладины.

Сразу после окончания встречи на поле вспыхнули эмоции. Леандро Паредес устроил стычку с Гави. Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони отправился всех разнимать и успокаивать игроков обеих команд.

Капитан аргентинцев Лионель Месси поблагодарил соперников за игру и остался на газоне ожидать церемонию награждения. Слезы нахлынули на него только после того, как он прошел мимо трофея с серебряной медалью на груди.

По количеству титулов испанцы сравнялись с Францией и Уругваем. В активе Аргентины – три чемпионства. Больше только у Италии, Германии (по четыре) и Бразилии (пять).

Следующий турнир пройдет в 2030 году, где Испания выступит в роли одной из хозяек вместе с Португалией и Марокко.