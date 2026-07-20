Индия впервые вывела на орбиту частную ракету Vikram-1

Индийская компания Skyroot Aerospace впервые в истории страны успешно вывела на орбиту полезную нагрузку с помощью полностью частной ракеты-носителя Vikram-1.

Испытательная миссия Aagaman стартовала 18 июля с первой стартовой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана. Все четыре ступени ракеты отработали в соответствии с программой полета.

На борту Vikram-1 находились шесть демонстрационных полезных нагрузок, предназначенных для проверки работы бортовых систем и сбора данных перед началом коммерческой эксплуатации.

После открытия космического сектора Индии для частных компаний в 2020 году этот запуск стал первой успешной орбитальной миссией, выполненной негосударственной ракетой. Skyroot Aerospace рассчитывает занять место на мировом рынке запусков малых спутников, где растет спрос на оперативный вывод аппаратов на низкую околоземную орбиту. Компания также стала первым индийским космическим стартапом, получившим статус «единорога».

Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал запуск историческим событием для частной космической отрасли страны и поздравил команду Skyroot Aerospace с успешным выполнением миссии.