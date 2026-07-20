Дю Плесси потряс Усмана на UFC Fight Night 281: итоги турнира в Оклахоме

В Оклахоме завершился турнир UFC Fight Night 281. Главным событием вечера стал поединок в среднем весе, в котором экс-чемпион этого дивизиона южноафриканец Дрикус Дю Плесси судейским решением одолел бывшего чемпиона полусреднего дивизиона, нигерийца Камару Усмана, который предпринял попытку закрепиться в новой весовой категории.

Первый раунд начался с дистанционного обмена ударами. Дю Плесси сразу же пристрелялся справа и сумел заметно потрясти Усмана одним из попаданий. Со временем Камару стал аккуратнее защищаться и начал отвечать собственными точными ударами.

Однако в начале второго раунда преимущество полностью перешло к южноафриканцу. Дю Плесси нанес мощный удар коленом в голову, после чего Усман оказался в тяжелом положении. Несмотря на то, что Камару смог восстановиться, в этом отрезке он пропускал практически все атаки соперника, демонстрируя слабую защиту и отсутствие борцовских действий.

В третьем раунде темп боя немного снизился. Дю Плесси дозировал силы и не форсировал финиш. Усман сумел провести тейкдаун, но Дрикус мгновенно поднялся на ноги. В четвертом раунде Усман снова столкнулся с серьезными проблемами, пропустив хай-кик и серию ударов справа. Камару ответил точным правым прямым, но этот удар никак не потряс Дю Плесси.

В финальном раунде Дрикус еще раз потряс экс-чемпиона полусреднего веса, но опять предпочел не рисковать ради досрочной победы. Усман пошел на штурм в самом конце поединка, заставив южноафриканца уйти в глухую оборону, но это произошло слишком поздно.

Судьи единогласно отдали победу Дрикусу Дю Плесси со счетом 50-45 и дважды 49-46. Для Дю Плесси это было первое выступление после потери чемпионского пояса в августе прошлого года в поединке против Хамзата Чимаева. В свою очередь, для Камару Усмана это поражение стало четвертым в последних пяти боях, несмотря на победу над Хоакином Бакли в июне 2025 года.

В послематчевом интервью Дрикус Дю Плесси четко обозначил свои цели:

«Я намерен вернуть себе пояс и рассчитываю на титульный шанс».

Соглавное событие и другие результаты

В рамках второго по значимости боя вечера британский средневес Кристиан Лерой Данкан продлил свою победную серию до пяти поединков. Он одержал уверенную победу единогласным решением судей над американцем Джаредом Каннониром.

В основном карде также были зафиксированы следующие результаты:

Чейз Хупер победил Митча Рамиреза удушающим приемом сзади в первом раунде;

Фатима Клайн оказалась сильнее Табаты Риччи по мнению всех трех судей (30-27 трижды);

Томми МакМиллен победил Альберто Монтеса техническим нокаутом в третьем раунде.

Досрочные победы на турнире также записали в свой актив Фелипе Франко, Ричард Харрис и Диони Барбоса.

Официальные бонусы турнира

Денежные вознаграждения в размере $100 000 распределились следующим образом:

«Лучший бой вечера» — противостояние Дрикуса Дю Плесси и Камару Усмана;

— противостояние Дрикуса Дю Плесси и Камару Усмана; «Лучшее выступление вечера» — Томми МакМиллен и Фелипе Франко.

Все остальные бойцы, победившие досрочно, не получившие основной бонус и успешно сделавшие вес, гарантировали себе выплаты в размере $25 000.