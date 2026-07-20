Дрейк поставил $1,5 млн на победу Аргентины в финале ЧМ, Макгрегор – $100 тыс.

Звезды шоу-бизнеса и спорта активно ставят на главный футбольный матч года. Канадский рэпер Дрейк и ирландский боец UFC Конор Макгрегор в преддверии финала чемпионата мира 2026 года между сборными Аргентины и Испании сделали крупные денежные ставки. Оба звездных болельщика рассчитывают на победу латиноамериканской команды в основное время матча.

Дрейк рискует 1,5 миллионами долларов

Канадский рэпер опубликовал в своих соцсетях подтверждение ставки в размере $1,5 млн. В случае успеха его выигрыш может превысить $5 млн.

При этом рэпер известен своей сомнительной репутацией в мире беттинга — его спортивные прогнозы сбываются редко. Это даже породило мем и суеверие о «проклятии Дрейка», согласно которому спортсмены или команды, которых публично поддерживает, фотографируется с ними или на которых ставит деньги Дрейк, вскоре терпят сокрушительные поражения. Так, в конце мая он проиграл $1 млн, поставив на триумф «Арсенала» в финале Лиги чемпионов УЕФА, где лондонцы уступили «ПСЖ» по пенальти (1:1, 3:4 пен.). От «проклятия» пострадали также такие звезды, как Тайсон Фьюри, Серена Уильямс и …тот же Макгрегор.

Опыт ставок на аргентинцев у музыканта тоже неоднозначный: перед финалом ЧМ-2022 он также ставил $1 млн на их победу в основное время, но тогда игра перешла в овертайм, и ставка сгорела, несмотря на итоговое чемпионство Аргентины.

Впрочем, на нынешнем мундиале его «проклятие» дважды дало сбой. В матче плей-офф против ЮАР Дрейк крупно рискнул и поставил $770 тыс. на проход родной Канады. Канадцы минимально победили со счётом 1:0, а рэпер забрал выплату в $1 млн ($231, чистой прибыли).

В следующем раунде против Марокко Дрейк решил включить «стратегию обратного проклятия». Чтобы помочь своей сборной пройти дальше, он намеренно поставил всего $1 на победу Марокко, надеясь, что его неудачи сглазят соперника. Схема сработала слишком буквально — Дрейк снова выиграл ставку (Марокко победило Канаду 3:0), заработав смешной 41 цент прибыли, но его родная сборная покинула турнир.

Макгрегор доверился интернет-прогнозу пятилетней давности

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор подошел к выбору ставки более оригинально. Он поставил 100 тысяч долларов не просто на победу Аргентины, а на точный счет 3:2.

Свой выбор ирландец объяснил в видеообращении в соцсетях:

«Моя ставка — Аргентина победит Испанию в основное время со счетом 3:2. Почему я делаю такую ставку? Пять лет назад какой-то парень в интернете предсказал, что в финале ЧМ-2026 сыграют Аргентина и Испания и счет будет 3:2. Как этот парень узнал, кто будет в финале? Так что я делаю такую ставку. Парень в интернете, принеси мне деньги, детка!»

Решающий матч за золото мундиаля пройдет на стадионе «МетЛайф» в Ист-Ратерфорде (США) в ночь на 20 июля. Стартовый свисток прозвучит ровно в полночь, в 00:00 по ашх.