Все о финале ЧМ-2026: чего ждать от противостояния Испании и Аргентины

Этой ночью нас ждет главный матч четырехлетия – финал чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Испании и Аргентины. Матч состоится на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США). Арена способна вместить 82 566 счастливцев.

Встреча начнется в ночь на 20 июля в 00:00 по ашх. За 1,5 часа до стартового свистка запланирована церемония закрытия турнира. Прямую трансляцию игры покажет телеканал Türkmenistan Sport, а также телеканал «Матч ТВ».

Кадровых потерь у команд нет: главные тренеры Лионель Скалони и Луис де ла Фуэнте могут рассчитывать на всех футболистов из заявки.

Путь сборных к финалу

Испания: Заняла первое место в группе H с 7 очками, сыграв вничью с Кабо-Верде (0:0), затем победив Саудовскую Аравию (4:0) и Уругвай (1:0). В плей-офф подопечные Луиса де ла Фуэнте последовательно обыграли Австрию (3:0), Португалию (1:0), Бельгию (2:1) и Францию (2:0).

Аргентина: Финишировала первой в группе J с максимальными 9 очками, обыграв Алжир (3:0), Австрию (2:0) и Иорданию (3:1). В стадии на выбывание команда Лионеля Скалони прошла Кабо-Верде (3:2 в дополнительное время), Египет (3:2), Швейцарию (3:1 в дополнительное время) и Англию (2:1).

Статистика встреч и фавориты

Исторически команды встречались 14 раз, но это были преимущественно товарищеские встречи. На чемпионатах мира соперники играли только раз в матче группового этапа мундиаля 1966 года (тогда Аргентина победила 2:1).

В марте сборные Аргентины и Испании должны были встретиться в Финалиссиме в качестве действующих чемпионов Европы (Испания) и Южной Америки (Аргентина). Матч должен был состояться в Катаре, однако был официально отменен из-за обострения обстановки на Ближнем Востоке.

В предстоящем финале суперкомпьютер Opta считает фаворитом Испанию, оценивая её шансы на победу в 59,46% против 40,54% у Аргентины. Букмекеры предлагают коэффициент 1,65 на чемпионство испанцев и 2,25 — на успех аргентинцев.

Судейская бригада

Главным арбитром назначен словенец Славко Винчич. Его ассистентами станут Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Четвертый судья — Адхам Махадме, резервный — Мохаммад Аль-Калаф (оба — Иордания).

На текущем турнире Винчич уже отработал три игры: Бразилия — Марокко (1:1), Иордания — Алжир (1:2) и Мексика — Эквадор (2:0).

Испания при его судействе провела 5 матчей, одержав 3 победы и дважды сыграв вничью (против Колумбии — 2:2 в 2017-м, Швеции — 0:0 на Евро-2020, Италии — 2:1 в Лиге наций — 2023 и 1:0 на Евро-2024, Франции — 2:1 на Евро-2024).

Аргентинцев Винчич судил лишь однажды — на ЧМ-2022, когда они проиграли Саудовской Аравии (1:2). В той встрече словенец назначил пенальти в пользу южноамериканской команды.

Исторические достижения на кону

Победитель финала впишет своё имя в историю:

Аргентина может завоевать свой четвертый титул чемпионов мира и стать первой сборной с 1962 года, которой удалось защитить звание сильнейшей на планете два турнира подряд (последней это делала Бразилия в 1958 и 1962 годах).

Испания в случае успеха станет двукратным чемпионом мира (первый титул был завоеван в 2010 году. Помните гол Иниесты?). Победитель этой пары также станет первой сборной в XXI веке, выигравшей мундиаль дважды за это столетие.

Лидер аргентинцев Месси сыграет в своём третьем финале чемпионатов мира (после 2014 и 2022 годов). До него такого достижения добились только бразильцы Кафу, Пеле и Роналдо (зубастик), а также немцы Пьер Литтбарски и Лотар Маттеус. При этом Месси имеет шанс повторить уникальное достижение Кафу — только он выходил на поле во всех трёх финальных встречах. Пеле пропустил финал 1962 года из-за травмы, Роналдо остался в запасе в 1994-м, Литтбарски пропустил решающую игру в 1986-м, а Маттеус — в 1982-м.

Шоу в перерыве и на закрытии

Болельщиков на стадионе и у экранов ждёт масштабная развлекательная программа. За 1,5 часа до игры начнется официальная церемония закрытия ЧМ-2026. В ней примут участие Том Круз, Лаура Паузини, Николь Шерзингер, Робби Уильямс и блогер IShowSpeed. Гимн США перед началом матча исполнит обладательница премий «Оскар», «Эмми», «Грэмми» и «Тони» Дженнифер Хадсон. Хедлайнером шоу выступит певец Post Malone.

В перерыве матча запланировано грандиозное 30-минутное шоу. Его куратором стал лидер группы Coldplay Крис Мартин. На сцену «Метлайф» выйдут Мадонна, Шакира, группа BTS и Джастин Бибер. Помимо поп-звёзд в программе примут участие нигерийский исполнитель Burna Boy, дирижёр Густаво Дудамель, школьный хор PS22 Chorus, а также персонажи культовых детских шоу «Улица Сезам» и «Маппет-шоу».

От младенца в ванночке до соперника в финале

В преддверии финала все обсуждают легендарное архивное фото 2007 года, на котором 20-летний Лионель Месси купает пятимесячного младенца Ямаля.

Эта съёмка состоялась в декабре 2007 года для специального благотворительного календаря, который выпускала газета Diario Sport совместно с UNICEF. Фотографом выступил Жоан Монтфорт. Семья Ламина Ямаля жила тогда в Матаро близ Барселоны — в рабочем иммигрантском районе Рокафонда. Семья выиграла право принять участие в фотосессии в лотерею, организованную UNICEF для местных жителей. На одном из снимков запечатлена и мать мальчика Шейла Эбану.

По воспоминаниям фотографа, молодой Месси тогда сильно стеснялся и долго не понимал, как правильно держать младенца.

Спустя 19 лет эти двое сойдутся друг против друга на поле в финале чемпионата мира. Сейчас Ламину Ямалю 19 лет, он выступает за сборную Испании и уже успел стать чемпионом Европы 2024 года, а также выиграть с «Барселоной» чемпионат Испании (трижды), Кубок и два Суперкубка страны. Лионелю Месси недавно исполнилось 39 лет.

В преддверии предстоящей встречи на мероприятии FIFA Fanatics Fest в Нью-Йорке Месси прокомментировал фотосессию:

«Честно говоря, эта наша фотография просто невероятная. Такова жизнь, правда? Я сфотографировался с ним, когда он был еще младенцем, и вот мы оба окажемся лицом к лицу на ЧМ. Ламин — невероятно талантливый игрок, я активно слежу за ним, потому что он играет за клуб, который я люблю, и я всегда желаю ему всего самого лучшего. И, знаете, в свои 19 лет он — один из лучших игроков мира, а вся карьера у него еще впереди».

Стоит отметить, что Месси, отыгравший за основной состав каталонцев с 2004 по 2021 год, является кумиром для целого поколения испанских футболистов, и Ямаль — не единственный в нынешней сборной, у кого есть детское фото с легендой.

Воспитанник академии сине-гранатовых Гави тоже имеет в архиве кадр с Месси, сделанный ещё до того, как полузащитник попал в основную команду.

Подобная история связывает с аргентинцем и Дани Ольмо — одного из ключевых атакующих игроков Испании. Он также пересекался с Лионелем в годы его выступлений за «Барселону».

Теперь эти старые снимки приобретают для игроков особый смысл, учитывая значимость и статус предстоящей встречи. Смогут ли молодые испанские таланты остановить своего кумира? Узнаем уже этой ночью.