Англия и Франция устроили «перестрелку» ради бронзы: забили 10 голов на двоих

Матч за третье место на чемпионате мира 2026 года в США подарил болельщикам невероятное зрелище. На стадионе «Хард Рок» в Майами в присутствии около 75 тысяч зрителей сборные Англии и Франции устроили настоящую голевую перестрелку с хоккейным счетом. Англичане оказались сильнее — 6:4.

Эта бронза стала для сборной Англии первой медалью на мировых первенствах за последние 60 лет. Томас Тухель сумел частично реабилитироваться за неудачу в полуфинале, а вот наставник французов Дидье Дешам после этого турнира покидает свой пост, уступая кресло Зинедину Зидану.

Нокаут в первом тайме: английское доминирование

Сборная Англии ошеломила соперника с первых же минут. Уже на 3-й минуте Деклан Райс совершил перехват в центре поля, дотащил мяч до штрафной и прицельным ударом открыл счет. На 18-й минуте Райс выступил уже в роли ассистента: его подачу с углового точным ударом головой замкнул Эзри Конса — 0:2.

Ближе к концу тайма оборона французов окончательно посыпалась. На 37-й минуте Маркус Рашфорд не реализовал выход один на один, но Букайо Сака преуспел на добивании. А в компенсированное к первому тайму время Эзе ушел от опеки Шерки и выкатил мяч на Сака, который хладнокровно оформил дубль. На перерыв команды ушли при шокирующих 0:4 в пользу англичан.

Французский камбэк и голевая феерия

В перерыве Дидье Дешам пошел на радикальные меры, сделав сразу четыре замены. На поле появились Юпамекано, Динь, Баркола и Дембеле, что мгновенно оживило игру французов.

На 48-й минуте Юпамекано обокрал Уоткинса, Олисе выдал пас в штрафную, и Килиан Мбаппе сократил отставание — 1:4.

Спустя 6 минут Мбаппе ассистировал Брэдли Баркола, который ворвался в штрафную и мощно пробил в ближний угол — 2:4.

Вскоре, уже на 66-й после передачи Олисе Мбаппе с линии штрафной оформил дубль — 3:4. Матч достиг пика драматизма, а Мбаппе вышел в лидеры бомбардирской гонки турнира. Более того, Килиан обошел Лионеля Месси по общему числу голов на чемпионатах мира, достигнув отметки в 22 мяча.

Казалось, французы близки к тому, чтобы отыграться после разгромного первого тайма, но на 85-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота Франции — Гюсто сбил в собственной штрафной Спенса. К точке подошел Букайо Сака и развел мяч и вратаря по разным углам, оформив хет-трик — 3:5.

Однако французы не сдались. На 90+6 минуте Юпамекано перехватил мяч и нашел Усмана Дембеле, который вошел в штрафную, легко обыграл защитника и поразил дальний угол ворот — 4:5.

Финальную точку в этом безумном противостоянии на 90+8 минуте поставил вышедший на замену Джуд Беллингем. Полузащитник на свежих ногах убежал в контратаку, ворвался в штрафную, оставил защитника не у дел и технично пробил мимо Меньяна — 4:6.

Впереди финал

Теперь все внимание приковано к главному матчу четырехлетия. Финал чемпионата мира, в котором сойдутся сборные Аргентины и Испании, начнется в полночь с 19 на 20 июля в 00:00.

Топ-5 самых результативных бомбардиров ЧМ-2026 теперь выглядит так: