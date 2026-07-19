OpenAI выпустила свое первое устройство — клавиатуру для управления ИИ-агентами

Американская компания OpenAI представила своё первое аппаратное устройство — компактную клавиатуру Codex Micro, созданную совместно с брендом Work Louder. Новинка стоимостью $230 предназначена для управления ИИ-агентами.

Устройство подключается к компьютеру и позволяет взаимодействовать с чат-ботами без постоянного переключения между окнами. Клавиатура оснащена 13 механическими клавишами, сенсорной панелью, поворотным регулятором и плоским джойстиком.

Джойстик предназначен для запуска типовых сценариев работы, таких как просмотр программного кода, отладка и рефакторинг. Поворотный регулятор позволяет изменять уровень «рассуждений» искусственного интеллекта — от быстрых ответов до более глубокого анализа.

Одной из особенностей устройства стала RGB-подсветка, которая отображает текущее состояние ИИ-агентов: обдумывание, выполнение задачи, ожидание или готовность.

Codex Micro поддерживает подключение по Bluetooth и USB-C, совместима с компьютерами под управлением macOS и Windows. Корпус выполнен из поликарбоната и алюминия с ЧПУ-обработкой.