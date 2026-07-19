Caviar выпустил коллекцию смартфонов в честь Месси и Роналду

Бренд люксовых смартфонов и аксессуаров Caviar представил лимитированную коллекцию «Легенды», посвященную футбольному противостоянию Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Портреты футболистов изготовлены вручную в технике горячей перегородчатой эмали.

Аргентинцу посвятили кастомную версию Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra. Она выполнена в бело-голубой гамме.

«Портрет капитана сборной Аргентины выполнен на панели складного флагмана Samsung Fold 8, сложная конструкция которого подчёркивает многогранность игры Месси. Бело-голубые эмалевые тона гармонируют с контурами из золота 999 пробы, символизируя его статус национального достояния Аргентины», – говорится в описании смартфона с Месси.

Основой для модели в честь Роналду стали iPhone 17 Pro и Pro Max. Она оформлена в более контрастном стиле.

«Портрет капитана сборной Португалии выполнен на панели этого флагмана, стремительные контуры которого подчёркивают динамику и мощь его игры. В отличие от модели Месси, дизайн «Роналду» выполнен в более монументальном стиле.

Если Месси — скромный гений филигранной игры, то Роналду — экспрессивный лидер, ставший олицетворением несгибаемой воли и титанической работы над собой. Его футбольный путь строится на взрывной энергии, безупречном атлетизме и постоянном вызове собственным возможностям», – говорится на сайте Caviar.

Коллекция приурочена к финалу чемпионата мира по футболу и презентации Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra. В компании утверждают, что этот турнир станет последним чемпионатом мира с участием Месси и Роналду.

Стоимость версии Samsung, посвящённой Месси, начинается примерно от 10,4 тыс. долларов, а модели в честь Роналду — от 8,8 тыс. долларов. Всего выпущено 19 экземпляров коллекции.