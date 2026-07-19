Пролилось много …масла: В Китае впервые прошел бой роботов по правилам ММА

В китайском городе Шэньчжэнь состоялось историческое событие — первый в мире бой среди роботов-гуманоидов, организованный по правилам смешанных единоборств (ММА), сообщает Global Times.

Поединок прошел на площадке Культурно-спортивного центра Наньшань и ознаменовал собой запуск Ultimate Robot Knock-out Legend (URKL). Это дебютный турнир по боям полноразмерных человекоподобных роботов, созданный компанией EngineAI.

Главной целью мероприятия была демонстрация возможностей их собственной разработки — полноразмерного андроида T800, способного участвовать в рукопашном бою.

Необычные соревнования привлекли внимание знаменитого актера боевиков Донни Йена, который лично присутствовал на трибунах. Своими впечатлениями артист поделился после окончания поединка:

«Честно говоря, раньше я видел бои роботов только в научно-фантастических фильмах. Но сегодня я впервые увидел, как настоящие роботы сражаются вблизи. Стать свидетелем этого исторического прорыва воочию — это совершенно другое. Вес машин, точность их движений — это было невероятно».

Изначально побороться за победу вызвались более 200 команд, представлявших десять государств. После завершения этапа онлайн-квалификации в финал пробились только 32 инженерных коллектива. Правила турнира обязывали всех участников использовать робота T800 в качестве базовой модели. При этом командам необходимо было самостоятельно спроектировать уникальную броню и провести технические оптимизации, чтобы дать своим машинам преимущество на ринге.

По информации Guangdong News, среди финалистов оказались представители ведущих мировых научных центров, включая Университет Цинхуа, Чжэцзянский и Гонконгский университеты, а также Стэнфорд и Калифорнийский университет в Беркли. Общий призовой фонд технологического соревнования составил 10 миллионов юаней (порядка 1,48 миллиона долларов).