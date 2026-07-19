Посол США Элизабет Руд завершает дипломатическую миссию в Туркменистане

18 июля министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом США в Туркменистане Элизабет Руд. Американский дипломат завершает свою дипломатическую миссию в стране, говорится в сообщении МИД Туркменистана.

В ходе переговоров стороны отметили положительную динамику развития туркмено-американского сотрудничества в последние годы. Было подчеркнуто, что важную роль в укреплении двусторонних отношений играют контакты и визиты на высшем и высоком уровнях.

Собеседники также обсудили текущее состояние взаимодействия между Туркменистаном и США, а также перспективы дальнейшего сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

В завершение встречи Рашид Мередов поблагодарил Элизабет Руд за вклад в развитие партнерских отношений между двумя государствами и пожелал ей успехов в дальнейшей профессиональной деятельности.

В свою очередь посол выразила признательность руководству Туркменистана за поддержку и содействие, оказанные ей на протяжении всей дипломатической службы в стране.