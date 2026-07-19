Монетный двор США приступил к чеканке памятной монеты с изображением Трампа

Министерство финансов США объявило о начале чеканки однодолларовой монеты с портретом президента Дональда Трампа. Об этом сообщил министр финансов Скотт Бессент.

По словам главы Минфина, монета символизирует патриотизм и наследие свободы.

«Нося портрет Дональда Трампа, она прославляет силу американских ценностей и заветы нации, стремящейся защищать всеобщую свободу», — написал министр.

Федеральная комиссия США по делам искусств одобрила выпуск монеты ещё в марте. Тогда был представлен первый эскиз, который значительно отличается от нынешнего конечного результата.

На опубликованных фото видно, что на аверсе монеты размещен портрет Трампа в профиль. Также на лицевой стороне отчеканены надписи «LIBERTY» (Свобода), «IN GOD WE TRUST» («На Бога уповаем») и годы «1776-2026», символизирующие 250-летие независимости США.

На оборотной стороне изображена Большая печать США с белоголовым орланом, геральдическим щитом, оливковой ветвью и стрелами. Также на этой стороне отчеканены надписи «UNITED STATES OF AMERICA», номинал «ONE DOLLAR» и юбилейная цифра «250».

Монету изготавливают из медно-никелевого сплава с добавлением марганца и латуни (точно такой же сплав используется для обычных обиходных однодолларовых монет США).

По данным американских СМИ, она должна поступить в обращение осенью этого года.

Выпуск монеты уже вызвал дискуссии. Критики напоминают, что традиционно на американских деньгах не размещают изображения живых людей. К примеру, член консультативного комитета Дональд Скаринчи заявил, что законом запрещено размещение изображения действующего или бывшего президента на долларовой монете до истечения трех лет после его смерти. Тем не менее, Минфин обосновал легальность выпуска специальным законом 2020 года о праздновании 250-летия страны, сославшись на исторический прецедент 1926 года, когда при жизни на памятной монете появился президент Калвин Кулидж.