Мастерицы из Балканского велаята выиграли конкурс по войлочному искусству

В Центре общественных организаций Туркменистана состоялся государственный этап ежегодного конкурса «Gülüň owadan!», посвящённого традиционному искусству изготовления войлока. По итогам состязания главный приз завоевали представительницы Балканского велаята.

Конкурс организовали Центральный совет Союза женщин Туркменистана, Национальный центр профсоюзов и Секретариат Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО. Его цель — сохранение и популяризация традиционного войлочного искусства, а также передача ремесленных навыков молодому поколению.

Участницы продемонстрировали все основные этапы изготовления войлока: от подготовки, окрашивания и обработки шерсти до создания традиционных орнаментов. Они также рассказали об инструментах, технологии изготовления войлока, значении древних узоров, связанных с этим ремеслом обычаях и народных поверьях.

Мастерицы из разных регионов страны представили особенности местных традиций изготовления войлока и обменялись профессиональным опытом. В конкурсе приняли участие работники учреждений культуры, образования, музеев, а также студентки и домохозяйки.

Победу Балканскому региону обеспечили Амантач Багыева и Айсолтан Аллагулыева.

Багыева работает художником-оформителем в Доме творчества детей и юношества города Балканабат. Она рассказала, что специально для конкурса подготовила аткече (традиционную войлочную попону для коня). Айсолтан же является бахши Дворца культуры нефтяников.

По решению жюри первое место заняли представительницы Дашогузского велаята, второе разделили участницы из города Аркадаг и Лебапского велаята, третье — мастерицы Ашхабада, Ахалского и Марыйского велаятов. Победителям были вручены почётные грамоты и памятные подарки.