Китайский Zeekr 7GT оказался безопаснее BMW iX3 в краш-тестах EuroNCAP

Европейский комитет EuroNCAP поделился результатами первых краш-тестов, проведенных по новой, более строгой методике. В испытаниях приняли участие электрокроссовер BMW iX3 и китайский универсал Zeekr 7GT (на рынке КНР модель продается под индексом 007 GT).

Несмотря на то, что высшую оценку в пять звезд смогли получить оба электромобиля, по ряду ключевых параметров китайская модель продемонстрировала более высокие результаты.

Обновленный регламент EuroNCAP теперь распределяет оценки по четырем ключевым секторам: безопасное вождение, пассивная безопасность, активные технологии защиты людей, а также послеаварийная безопасность.

В последнем блоке эксперты проверяют такие параметры, как легкость разблокировки и открытия дверей после удара и защищенность электрических систем от возгорания.

Результаты испытаний распределились по следующим категориям:

Безопасное вождение: BMW iX3 показал результат 73%. Эксперты оценили удобство физических кнопок управления и точную работу систем помощи, однако зафиксировали отсутствие индикатора непристегнутого ремня. Zeekr 7GT набрал в этой категории 79%, получив похвалу за систему контроля за водителем, но лишился части баллов из-за переизбытка сенсорных элементов управления.

Предотвращение столкновений: Системы Zeekr 7GT заслужили оценку 89%, а работу экстренного торможения специалисты назвали практически идеальной. Комплекс безопасности BMW iX3 тоже назвали исключительно хорошим, но его результат оказался ниже — 83%.

Пассивная безопасность: Zeekr 7GT набрал 93%. Показатель немецкого кроссовера снизился до 86% из-за выявленной недостаточной защиты грудной клетки водителя при лобовом столкновении с полным перекрытием.

Послеаварийная безопасность: В данном секторе обе машины набрали равное количество баллов — по 95%. Специалисты отметили корректное отключение высоковольтных цепей питания и исправную работу дверных ручек после аварии.

Вместе с тем сообщается, что ужесточить требования к проверкам безопасности планируют и в самом Китае. По данным местного исследовательского центра CATARC, действующий сейчас в КНР протокол испытаний не в полной мере учитывает специфику конструкции современных электромобилей.