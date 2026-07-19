В Лебапском велаяте обсудили подготовку к заседанию Халк Маслахаты

В конференц-зале хякимлика Лебапского велаята обсудили подготовку к предстоящему заседанию Халк Маслахаты Туркменистана и празднованию 35-летия независимости страны. Об этом сообщает TDH.

В конференции приняли участие депутаты Меджлиса Туркменистана, члены халк маслахаты Лебапского велаята, городов и этрапов, представители общественных организаций и политических партий, а также старейшины.

Участники обсудили задачи, поставленные председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым на недавнем заседании Президиума Халк Маслахаты. Основное внимание было уделено организационно-методической подготовке к проведению заседания Халк Маслахаты, работе с предложениями и обращениями граждан, а также взаимодействию халк маслахаты с депутатами Меджлиса и Правительством страны.

Спикеры отмечали, что деятельность Халк Маслахаты направлена на укрепление единства общества, повышение благополучия населения и содействие дальнейшему развитию Туркменистана. Также были рассмотрены документы, принятые Президиумом Халк Маслахаты в соответствии с Законом Туркменистана «О Халк Маслахаты Туркменистана», предусматривающие созыв заседания, создание организационной группы, определение даты его проведения и утверждение её состава.

В этот же день в Лебапском велаяте состоялась садака по случаю единогласной поддержки предложения назвать строящуюся в городе Аркадаг мечеть на 30 тысяч мест «Arkadagyň ruhy metjidi», а также в честь успешного выполнения плана по сбору более 1,4 млн тонн пшеницы. После трапезы участники вознесли молитвы о благополучии страны и народа.