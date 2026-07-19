Была машина без руля, теперь велик без педалей, но с нюансом: что выпустила Tesla?

Долгое время фанаты Tesla просили Илона Маска выпустить фирменный электровелосипед, однако глава компании всегда относился к этой идее скептически. В итоге его компания всё же представила велосипед, но рассчитан он исключительно на самых маленьких потребителей.

Как поясняет издание Electrek, компания продолжила свою традицию по созданию детского транспорта и выпустила велосипед без педалей — в русскоязычных СМИ такой транспорт называют «беговелом».

Игрушка создана для детей в возрасте от 2 до 5 лет. Она помогает развивать чувство равновесия: ребенку нужно просто отталкиваться ногами от земли, чтобы ехать. Это помогает подготовиться к освоению полноценного двухколесного транспорта в будущем.

Максимальный вес ребенка не должен превышать 35 кг, а длина ног — 350 мм. То есть целевая аудитория – дети в возрасте от 2 до 5 лет.

Покупателям товар поставляется в разобранном виде, но в комплекте идут все необходимые для сборки инструменты.

Новинка получила легкую раму из магниевого сплава и сиденье с пятью уровнями регулировки по высоте. На американском рынке стоимость беговела составляет $225.

Ранее Tesla уже выпускала технику для детей: для возрастной группы от 8 до 12 лет компания предлагала электрический квадроцикл Cyberquad, способный разгоняться до 16 км/ч.