«Барселона» подписала контракт с 15-летним футболистом из Казахстана

Юный казахстанский вингер Карим Мендиканов официально подписал соглашение с «Барселоной». 15-летний спортсмен поделился этой новостью в своих социальных сетях.

«Очень горд, что подписал контракт с клубом своей жизни», – написал футболист под постом с эмблемой каталонцев.

Мендиканов — первый в истории представитель Казахстана, заключивший контракт с «блауграной». Он начнет свой путь в составе юношеской команды «Cadet A» (U-16) знаменитой академии «Ла Масия».

Первые сообщения в испанских СМИ о переходе игрока появились еще 1 апреля. Свою футбольную карьеру юноша начинал в отечественной школе Astana Juniors. В возрасте 11 лет он вместе с отцом переехал в Испанию, где продолжил выступления на местном уровне за команды «Серданьола» и «Сан-Кугат», где его и заметили скауты каталонского гранда. В апреле 2026 года Мендиканов был вызван также в юношескую сборную Казахстана (U-16).

Это не единственный крупный трансфер молодых казахстанских талантов в топ-клубы за последнее время. Так, в августе 2025 года английский «Челси» подписал контракт с 17-летним воспитанником «Кайрата» Дастаном Сатпаевым. По условиям соглашения, Сатпаев остался в Казахстане еще на один сезон и присоединится к лондонскому клубу уже этим летом.