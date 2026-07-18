Эльман Тагаев: Этот ЧМ доказал, что играть от обороны после забитого гола — губительная тактика

Как известно, определились участники решающего финального матча продолжающегося (23-го по счету) чемпионата мира по футболу. Наверняка футбольным болельщикам нашей страны интересны мысли известных звезд туркменского футбола о мундиале.

Именно поэтому специальный корреспондент TMCARS News связался с капитаном национальной сборной Туркменистана по футболу и игроком ашхабадского «Алтын Асыра» Эльманом Тагаевым, чтобы узнать его мнение о решающих событиях турнира.

О впечатлениях от нового формата ЧМ

— Эльман, как вы считаете, что принес футболу этот чемпионат мира, проходящий по новому регламенту?

— Ну что тут сказать, великолепное зрелище, красивые игры, неожиданные результаты и, пусть и немного, но бессонные ночи (смеется).

— Это-то понятно, но какие изменения, на ваш взгляд, он привнес в саму философию футбола?

— Об этом можно говорить много. Футбол — это игра, в которую играют умом, а там, где есть ум, конечно, может быть и то, что вы называете философией. Не знаю, я футболист и не силен в терминологии. Но скажу так: этот ЧМ еще раз напомнил широкой публике, что футбол продолжается до последней секунды. И главное — он доказал, что тактика «сесть в оборону» после того, как команда вырвалась вперед, губительна.

Прогноз на финал

— Кто победит в финале?

— Сам я болею за Аргентину, но в финале выше оцениваю шансы Испании.

— На чем основана такая оценка?

— В основе побед испанцев трудно найти элемент какого-то простого везения, грубых ошибок соперника или тактических сбоев. Про Аргентину же этого с полной уверенностью не скажешь.

О судействе и критике в СМИ

— Что вы думаете о работе судей и критике в их адрес в средствах массовой информации? Только не говорите, что вы не в курсе.

— Насчет судей у меня нет какого-то особенного мнения. На мой взгляд, ошибок, заслуживающих отдельного упоминания, не было. А критика в прессе — дело житейское, так было и раньше. Это тоже своего рода определенная часть футбола…

О возможном расширении ЧМ до 64 команд

— Эльман, последний вопрос. Что если в чемпионате мира будут участвовать 64 сборные? Инфантино намекнул, что это «вполне осуществимо». Как вы думаете, возможно ли это?

— Простите, а этот вопрос не из той же серии, что и предыдущий? (смеется). Пользуясь случаем, хочу выразить уважение работникам СМИ. Что касается вопроса: если руководство одобрит, то почему бы и нет, это возможно. Давайте посчитаем математически: в Азии (АФК) 47 стран. 24 из них участвуют в Кубке Азии. Это означает, что участвует 51%. В Европе (УЕФА) 55 стран. 24 из них также участвуют в финальной стадии чемпионата Европы. А это 43%. В ФИФА же 211 членов, и даже если в чемпионате мира примут участие 64 сборные… (немного задумывается) прямо в уме не смогу точно подсчитать, но понятно, что до 40% не дотянет. Значит, это допустимый эксперимент. Вполне реальная вещь.

Эльман Тагаев начал свой путь в профессиональном футболе в 2006 году в составе клуба «Копетдаг». В дальнейшем выступал за «Ашхабад», «АЗАЛ» (Азербайджан), «Андижан» (Узбекистан), «Сабаил» (Азербайджан), «Навбахор» (Узбекистан), «Ахал» и «Небитчи». Нынешний сезон в чемпионате Туркменистана он продолжит в качестве игрока столичного «Алтын Асыра».

Для справки отметим, что в 2021 году футболист сумел стать лучшим бомбардиром Высшей лиги Туркменистана (10 голов). Он четыре раза признавался лучшим футболистом национального первенства: в 2021, 2023, 2024 и 2025 годах.

Футбольные болельщики с теплотой вспоминают его победный гол в матче «Ахала» в Лиге чемпионов АФК против саудовского клуба «Аль-Фейха» (1:0, победа «Ахала», 19.09.2023).