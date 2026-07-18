Сердар Бердымухамедов выступил на Туркмено-грузинском бизнес-форуме

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе приняли участие в Туркмено-грузинском бизнес-форуме. Мероприятие организовали в выставочном центре Expo Georgia в Тбилиси, где также развернулась выставка продукции, произведённой в Туркменистане, сообщает TDH.

Открывая форум, глава грузинского правительства отметил развитие двустороннего партнёрства и подчеркнул, что в стране уже работают совместные предприятия с участием туркменского капитала в сферах транспорта, логистики, строительства и сельского хозяйства.

Выступая перед участниками форума, Сердар Бердымухамедов рассказал об основных направлениях экономического развития Туркменистана.

Он сообщил, что в начале 2026 года была утверждена инвестиционная программа, предусматривающая сохранение темпов роста ВВП на уровне 6,3%. Президент отметил развитие топливно-энергетического комплекса и начало четвёртого этапа промышленного освоения газового месторождения «Галкыныш».

Важнейшим направлением также остаётся освоение углеводородных ресурсов Каспийского моря, сказал глава Туркменистана, при этом подчеркнув, что в данной связи наша страна последовательно развивает стратегическое партнёрство с зарубежными нефтегазовыми компаниями.

Как отмечалось, в сфере переработки углеводородных ресурсов введены в эксплуатацию новые мощности. В настоящее время готовые жидкие нефтепродукты стабильно экспортируются в страны Азии и Европы.

Построив заводы по производству востребованных на мировых рынках минеральных удобрений, полимеров и другой химической продукции, Туркменистан добился интенсивного промышленного роста в газохимической отрасли, заявил Сердар Бердымухамедов.

Он также подчеркнул эффективное развитие частного сектора экономики.

Отдельное внимание в своем выступлении глава государства уделил транспортной сфере. Он отметил необходимость привлечения частного предпринимательства к формированию сопутствующих профильных систем, использованию особых возможностей для транзита товаров и услуг.

«Мы ведём переговоры о создании грузового терминала Туркменистана на грузинском побережье Чёрного моря. Считаю, что бизнес-сообществам двух стран следует принять активное участие в реализации этого проекта, делом воплощая государственно-частное партнёрство на практике», – сказал глава государства.

Также была отмечена заинтересованность Туркменистана в опыте Грузии по развитию туризма и сферы услуг.

Президент предложил проводить подобные бизнес-форумы на регулярной основе как в Туркменистане, так и в Грузии.

В рамках бизнес-форума открылась выставка продукции, производимой в Туркменистане. Сердар Бердымухамедов и Ираклий Кобахидзе вместе ознакомились с экспозицией.

На площадке выставочного центра Expo Georgia свою продукцию представили министерства текстильной промышленности, промышленности и строительного производства, энергетики, строительства и архитектуры, здравоохранения и медицинской промышленности, а также культуры. В экспозиции приняли участие и члены Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана.

Выставка демонстрирует продукцию различных отраслей экономики страны и экспортный потенциал туркменских предприятий. Представленные экспонаты отражают развитие промышленного производства, реализацию программ импортозамещения и расширение выпуска продукции, ориентированной на зарубежные рынки.

После осмотра экспозиции от имени премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в честь президента Туркменистана был дан официальный приём.

Государственный визит Сердара Бердымухамедова в Грузию продолжается.