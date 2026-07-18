Президент Туркменистана завершил государственный визит в Грузию

17 июля президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов завершил государственный визит в Грузию. Об этом сообщили в новостной программе Watan туркменского телевидения.

Утром глава Туркменистана начал программу второго дня визита с посещения Площади Героев в Тбилиси, где он возложил венок к мемориалу в память защитников, отдавших жизни за свободу, независимость и единство Грузии.

После этого президент направился к здании Правительства, где состоялись переговоры с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.

Глава грузинского правительства отметил важность развития отношений с Туркменистаном и выразил уверенность, что визит придаст новый импульс двустороннему взаимодействию.

В свою очередь президент Туркменистана подчеркнул, что страны поддерживают устойчивый политический диалог, активно сотрудничают на международных площадках, прежде всего в рамках ООН, а также последовательно развивают торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи.

Особое внимание на переговорах было уделено расширению сотрудничества в сферах транспорта и логистики, энергетики, торговли, цифровизации, сельского хозяйства, туризма, науки и образования.

Президент отметил готовность Туркменистана содействовать грузинским партнерам в выходе на рынки Центральной, Южной и Азиатско-Тихоокеанской Азии, а также подтвердил заинтересованность в реализации международных транспортных проектов, в том числе «Лазуритового коридора» и маршрута Каспий — Черное море.

Стороны также высказались за развитие прямых контактов между деловыми кругами, проведение Дней культуры, укрепление связей между вузами и научными учреждениями, а также расширение сотрудничества между городами-побратимами.

По итогам переговоров стороны подписали Совместное заявление и обменялись 20 двусторонними документами, направленными на развитие сотрудничества в различных сферах.

После церемонии подписания документов Сердар Бердымухамедов и Ираклий Кобахидзе выступили перед представителями СМИ, подтвердив намерение укреплять политическое, экономическое и гуманитарное партнерство.

По завершении программы визита президент Туркменистана отбыл на Родину.